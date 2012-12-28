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В России
2
5 минут назад

Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 137 человек

Из-под завалов «Крокус Сити Холла» достали еще несколько тел: число погибших выросло с 133 до 137 человек, среди них 3 детей. Опознаны на данный момент 62 тела. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР). Следственные действия с четырьмя задержанными нападавшими продолжаются, сообщает Коммерсант.

«Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. Для установления личности остальных погибших будут проводить генетические экспертизы»,— говорится в сообщении СКР в Telegram. 

В ходе осмотра сгоревшего «Крокуса» не нашли следов минирования. Были обнаружены 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, а также 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.

Следственные действия идут и с пострадавшими при теракте, чтобы установить картину произошедшего. Им также возвращают личные вещи и документы. Пострадали, по последним данным, 154 человека.
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