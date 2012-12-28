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В России
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51 минуту назад
Более 4 тысяч москвичей пришли сдать кровь пострадавшим в «Крокусе»
Отмечается, что в течение дня на каждом донорском пункте для москвичей организовали раздачу воды, теплого чая, а также продуктов, разрешенных к употреблению перед сдачей крови. Для комфортного ожидания людям также была представлена возможность согреться в автобусах.
"Центр крови имени О.К. Гаврилова продолжает свою работу, пока все желающие не сдадут кровь, и вновь откроется в 8 утра в воскресенье", - добавили в сообщении.
В Минздраве Подмосковья, в свою очередь, сообщили, что в центры крови пришли 2712 доноров, за день в отделениях заготовлена почти тонна крови и ее компонентов.
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