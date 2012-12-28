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В России
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сегодня, 22:14
Власти Москвы выплатят пострадавшим в «Крокусе» до 3 млн рублей
"Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тыс. рублей до 3 млн [рублей]. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним", - написал мэр.
Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. "Также вместе с Московской областью возьмем на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших", - заверил Собянин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале уточнил, что ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, отец или мать которых погибли в трагедии. "Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы. Также напоминаю, что с 10 утра в БЦ "Кубик" в помещениях фонда "Защитники Отечества" у нас открыт центр помощи. Кроме того, для всех, кого коснулась трагедия мы создали чат в телеграм", - написал губернатор.
По словам Воробьева, по 3 млн рублей будет выплачено близким погибших; по 1 млн рублей - пострадавшим, которые находятся в стационаре; по 500 тыс. рублей - пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно.
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