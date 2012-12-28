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57 минут назад

«Газпром» подал в российский суд иск к австрийской OMV о возмещении вреда

"Газпром" подало иск к австрийской OMV Exploration & Production GmbH в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщается в судебной картотеке. Об этом сообщает Интерфакс.

Иск категории "возмещение вреда внедоговорного" подан 22 марта. Других подробностей в картотеке пока не приводится.

OMV является многолетним импортером российского газа, а также участником совместного с "Газпромом" и германской Wintershall Dea совместного предприятия по разработке Южно-Русского месторождения в ЯНАО - "Севернефтегазпром".
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