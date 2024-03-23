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В России
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сегодня, 18:08
Беспилотник атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат
Предприятие сообщило, что ОЭМК подвергся атаке БПЛА самолетного типа. Повреждений оборудования и пострадавших нет, комбинат продолжает работу в штатном режиме.
ОЭМК расположен в районе города Старый Оскол Белгородской области, входит в металлургический холдинг "Металлоинвест".
ОЭМК является единственным в России предприятием полного цикла, где возможно прямое восстановление железа и выплавка в электропечах металла без вредных примесей.
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