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В России
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20 минут назад
Сумма ущерба «Крокусу» из-за теракта может превысить 11 млрд рублей
По предварительным подсчетам, нанесенный «Крокусу» во время террористической атаки ущерб составляет 250-300 тысяч рублей за квадратный метр, сообщил Манасян. Площадь концертного зала — 38 тысяч квадратных метров. Таким образом, ущерб может достичь суммы в 9,5-11,4 миллиарда рублей.
Он подчеркнул, что "Крокус сити холл" был одним из лучших концертных залов в Москве, "прекрасно оборудованным".
"Восстановление потребуется в том числе и пострадавшей технике, концертному оборудованию. Большая часть из утраченного в Россию не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту или замену на оборудование других производителей", - отметил эксперт. Он также предположил, что восстановительные работы потребуют не менее 8-10 месяцев, "учитывая инженерно-техническую сложность сооружения".
При этом сами работы эксперт считает целесообразными, если "не поврежден конструктив и основные несущие элементы".
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