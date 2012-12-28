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В России
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сегодня, 17:51
СК сообщил о 133 погибших при теракте в «Крокус»
"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", — говорится в заявлении.
Стрельба в «Крокус Сити Холл» произошла вечером в пятницу, 22 марта. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар. Возбуждено дело о теракте.
Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницы доставили более 110 человек.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
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