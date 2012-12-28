Власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции
Минпромторг, Минфин, Росстандарт одобрили законопроект, который обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия, по которым компании изготавливают свои товары. В первую очередь это касается продуктов питания. Об этом сказано в документах Минпромторга, направленных в правительство. «Известия» ознакомились с ними.
Это следует делать в том случае, если изготовители публично заявляют об использовании этих правил. Это может быть маркировка на упаковке, упоминание стандартов в декларациях о соответствии и других документах.
Речь идет о широком круге товаров, конкретные группы депутаты не выделяют. В пояснительной записке парламентарии упоминают, что в первую очередь это касается пищевых товаров. Именно в этой отрасли есть острая проблема с некачественной продукцией, что «чувствительно для различных групп населения».
Так, например, объем товаров, которые не соответствуют тем требованиям и нормам, которые заявлены на упаковке, составляет 60-80% (более 60% — для рыбы, более 50% — для молока). В качестве источника таких данных законодатели ссылаются на экспертные оценки.
При этом значительную часть товаров производят именно по внутренним стандартам или по техническим условиям самих изготовителей — их доля составляет 40%, сказано в пояснительной записке.
По словам депутатов, «если производитель изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, например, на упаковке, он несет за это ответственность». В случае с собственными стандартами и техническими условиями такой ответственности нет, заметили парламентарии.
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