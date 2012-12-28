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В России
28
57 минут назад

Власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции

Минпромторг, Минфин, Росстандарт одобрили законопроект, который обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия, по которым компании изготавливают свои товары. В первую очередь это касается продуктов питания. Об этом сказано в документах Минпромторга, направленных в правительство. «Известия» ознакомились с ними.



Еще в конце 2023 года группа депутатов «Единой России» во главе с Надеждой Школкиной внесла в Госдуму поправки в закон о стандартизации. Парламентарии предложили обязать производителей отправлять на экспертизу в Росстандарт внутренние стандарты и технические условия, на которые компании опираются при изготовлении продукции.

Это следует делать в том случае, если изготовители публично заявляют об использовании этих правил. Это может быть маркировка на упаковке, упоминание стандартов в декларациях о соответствии и других документах.

Речь идет о широком круге товаров, конкретные группы депутаты не выделяют. В пояснительной записке парламентарии упоминают, что в первую очередь это касается пищевых товаров. Именно в этой отрасли есть острая проблема с некачественной продукцией, что «чувствительно для различных групп населения».

Так, например, объем товаров, которые не соответствуют тем требованиям и нормам, которые заявлены на упаковке, составляет 60-80% (более 60% — для рыбы, более 50% — для молока). В качестве источника таких данных законодатели ссылаются на экспертные оценки.

При этом значительную часть товаров производят именно по внутренним стандартам или по техническим условиям самих изготовителей — их доля составляет 40%, сказано в пояснительной записке.

По словам депутатов, «если производитель изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, например, на упаковке, он несет за это ответственность». В случае с собственными стандартами и техническими условиями такой ответственности нет, заметили парламентарии.

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