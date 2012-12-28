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В России
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58 минут назад
Врачи рассказали об особенностях весенней аллергии в 2024 году
По сравнению с прошлым годом, в 2024 сезон аллергий начинается позже, сказал «Известиям» эксперт сервиса «Пыльца Club» Андрей Миргородский.
Сезон аллергий, вызванных цветением растений, уже начинается в Центральной России, отметили в сервисе «Пыльца Club». Пик обострений там прогнозируют в апреле-мае. При отсутствии противопоказаний пациентам назначается, как правило, аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.
«Аллерген вводится в небольших количествах под контролем врача. Организм постепенно приучается к нему, и когда наступает период цветения, то реакция будет небольшой либо вообще отсутствующей», — сказала врач.
Ежегодные подозрения на ОРЗ весной при отсутствии температуры — повод заподозрить у себя аллергию и обратиться к специалисту, заявила главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России и гендиректор российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина в пресс-центре «Известий».
«Проводить АСИТ рекомендуется в осенне-зимний период. Сейчас с ее помощью купируют аллергию на группы деревьев и трав, а также на кошек», — заверила эксперт.
Возможно также симптоматическое лечение антигистаминными препаратами, добавила Екатерина Серебренникова.
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