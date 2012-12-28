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58 минут назад

Врачи рассказали об особенностях весенней аллергии в 2024 году

По сравнению с прошлым годом, в 2024 сезон аллергий начинается позже, сказал «Известиям» эксперт сервиса «Пыльца Club» Андрей Миргородский. 

Профилактику аллергии необходимо начинать еще до периода цветения, посоветовали опрошенные «Известиями» врачи. 

Сезон аллергий, вызванных цветением растений, уже начинается в Центральной России, отметили в сервисе «Пыльца Club». Пик обострений там прогнозируют в апреле-мае. При отсутствии противопоказаний пациентам назначается, как правило, аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

«Аллерген вводится в небольших количествах под контролем врача. Организм постепенно приучается к нему, и когда наступает период цветения, то реакция будет небольшой либо вообще отсутствующей», — сказала врач.

Ежегодные подозрения на ОРЗ весной при отсутствии температуры — повод заподозрить у себя аллергию и обратиться к специалисту, заявила главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России и гендиректор российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина в пресс-центре «Известий».

«Проводить АСИТ рекомендуется в осенне-зимний период. Сейчас с ее помощью купируют аллергию на группы деревьев и трав, а также на кошек», — заверила эксперт.

Возможно также симптоматическое лечение антигистаминными препаратами, добавила Екатерина Серебренникова.

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