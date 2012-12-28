Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Данкове 16-летняя девушка собиралась поджечь военкомат
Происшествия
На проспекте Победы выгорела квартира
Происшествия
Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников ушёл на пенсию
Общество
В Лев-Толстовском районе похоронили участника СВО
Общество
Вооруженный разбой в кальянном магазине записала камера наблюдения
Происшествия
В «Елецком» горела квартира на 15 этаже
Происшествия
27-летнего и 52-летнего липчан обвиняют в посредничестве при передаче взятки в 190 000 рублей за военный билет
Происшествия
Ванную комнату оккупировала летучая мышь: липчанам пришлось вызывать спасателей
Общество
В Липецкой области туберкулёзом заболели девять детей и один подросток
Здоровье
Администрация Липецка распределила губернаторские 250 миллионов на весенний ремонт дорог
Общество
Читать все
Бизнес оставил в снегу часть улицы Советской
Общество
Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Происшествия
Служивший в Чечне и Афганистане мужчина ударил следователя
Происшествия
68-летняя ельчанка по звонку в мессенджере перевела мошенникам 800 000 рублей
Происшествия
В «Елецком» горела квартира на 15 этаже
Происшествия
В Чаплыгинском интернате нарушали трудовые права сиделок, официанток и медбратьев
Общество
Литой асфальт против лужи — чиновники вновь объяснили липчанам технологию дорожного ремонта
Общество
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жильцы «обкомовского дома» жалуются на реставрационные работы
Общество
Все теплее и теплее: в Липецкой области до +9
Погода в Липецке
Читать все
Бизнес
172
сегодня, 15:05

МегаФон протестировал российский планшет KVADRA_T

Специалисты петербургской лаборатории МегаФона по исследованию устройств завершили тестирование планшета KVADRA_T на соответствие стандартам связи и корректность работы во всех современных сетях. Планшет, разработанный компанией YADRO, успешно прошел шесть этапов испытаний и две сессии верификации.

Планшет KVADRA_T, произведенный на крупнейшем в России заводе полного цикла Ядро Фаб Дубна, был протестирован по обширной программе, состоящей из 250 тест-кейсов. К ним относятся звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G/3G/4G. В ходе испытаний был протестирован процесс обмена информацией между устройством и сетью, проведена отработка различных пользовательских сценариев, проверка правильности калибровки связки «чипсет-антенна», тесты по скорости передачи данных, настройка индикации оборудования. Планшет KVADRA_T подтвердил надежность и эффективное функционирование всех технических компонентов системы, обеспечивающих бесперебойную связь.

Планшет работает под управлением собственной мобильной операционной системы kvadraOS, совместимой с широким спектром программ и устройств. Алгоритмы работы kvadraOS позволяют взаимодействовать с современными сетями связи и отвечать запросам пользователей, которые ожидают высокого качества связи и скорости передачи данных от устройства.

«Лаборатория МегаФона исследует работу абонентского оборудования — смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов, модемов, роутеров в тестовой мобильной сети и Wi-Fi. Мы рады, что отечественные производители тестируют у нас свои устройства. Это отличная иллюстрация взаимовыгодного сотрудничества: партнер получает качественное проверенное оборудование и счастливых покупателей, мы — такое же устройство в своей сети и довольных абонентов», — говорит руководитель Санкт-Петербургского Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

«Технологии KVADRA — это сервисы и устройства, которые бесшовно интегрируются в жизнь человека, упрощая повседневные задачи. При разработке KVADRA_T мы стремились создать устройство, с которым всегда можно оставаться на связи дома, на работе и в путешествиях. Для этого мы интегрировали в планшет модуль связи с поддержкой 4G и сейчас разрабатываем сервис, который поможет быстро и легко находить подключенные устройства KVADRA в случае их утери, — рассказал генеральный директор KVADRA Дмитрий Черкасов. — Мы высоко ценим профессионализм экспертов МегаФона и благодарны им за возможность протестировать планшет в условиях, максимально приближенных к реальным. Нам удалось подтвердить эффективность устройства во всех сценариях использования. Это также важный этап в развитии нашей мобильной ОС, который демонстрирует возможности и зрелость системы».

Центр по исследованию и тестированию оборудования МегаФона проводит диагностику устройств на тестовой мобильной сети с использованием всех имеющихся на сегодня технологий, включая VoLTE, VoWiFi, Wi-Fi и 5G. Лаборатория располагается в помещениях, защищенных от внешнего электромагнитного воздействия, и обладает всеми функциональными узлами: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет. Созданные условия позволяют настроить предоставляемое разработчиками оборудование, а также проверить поддержку абонентским устройством различных сервисов на сети оператора.

Реклама. ПАО Мегафон

Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru