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В России
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сегодня, 16:27
В центре Саратове произошла разгерметизация подземного газопровода
Движение транспорта на данном участке перекрыто. На месте ЧП работают спасатели областной службы спасения, газовая служба.
"В Саратове на улице Мичурина, 132, произошла разгерметизация подземного газопровода. Сейчас ведутся работы по устранению последствий ситуации. Движение транспорта на данном участке перекрыто", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели и специалисты газовой службы. Кроме того, к месту ЧП прибыл начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин.
По информации мэрии Саратова, специалисты газовой службы выявили утечку газа, приняты меры по отключению подачи газа в сеть. Угрозы для населения нет, подчеркнули в администрации города. "Устанавливается место и характер повреждения коммуникаций. После устранения повреждения газоснабжение будет восстановлено", - добавили в мэрии.
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