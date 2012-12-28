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сегодня, 15:44

«Газпром» с 24 марта по 1 апреля остановит поставки по газопроводу «Сила Сибири»

«Газпром» с 24 марта по 1 апреля остановит поставки по газопроводу «Сила Сибири» из-за плановых работ.

"Газпром" с 24 марта по 1 апреля остановит поставки газа по "Силе Сибири" из-за плановых профилактических работ на газопроводе, - говорится в сообщении холдинга.

"С 24 марта по 1 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - сказано в сообщении.

Профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" в соответствии с договором между "Газпромом" и китайской компанией CNPC осуществляется два раза в год: весной и осенью, - отметили в компании.

"Газпром" в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м, что также на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств, - передает ТАСС.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в КНР по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
газ
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