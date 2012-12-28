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В России
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сегодня, 14:58
ФСБ задержала в Москве организаторов ячейки РДК
Отмечается, что дома у задержанных обнаружили мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой.
Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с признанной террористической и запрещенной в РФ организацией "РДК", действующей в составе вооружённых формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев, - сообщает пресс-служба ФСБ.
В ходе мероприятий по местам проживания изъяты мачете, тактический топор, 8 ножей, аэрозольный пистолет и перцовые балончики, флаги с нацистской символикой, а также средства связи, содержащие активную переписку с главарями запрещенной организации.
В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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