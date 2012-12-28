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В России
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сегодня, 14:10
В РФ с 1 апреля стартует пилотный проект по подготовке специалистов в сфере БПЛА
Пилотный проект будет реализовываться на базе Университета Национальной технологической инициативы 2035 до конца 2029 года.
Цель проекта – создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В рамках проекта, который будет идти до конца 2029 года, планируется разработать учебные программы в области беспилотных систем, а также протестировать механизмы обучения и аттестации слушателей по этим программам. Разработчиком программ обучения станет Университет Национальной технологической инициативы 2035, на базе которого и будет идти пилотный проект.
Соавторами новых программ станут эксперты ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "Аэронекст" и сотрудники АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". Методическую поддержку проекта окажут Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг. По окончании обучения слушатели будут сдавать квалификационные экзамены в Российском университете транспорта.
Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения президента РФ. Перечень поручений, касающихся вопросов развития беспилотных авиационных систем, был утверждён главой государства в декабре 2022 года.
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