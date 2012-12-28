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В России
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сегодня, 13:31
В Белгороде в результате атаки ВСУ погибла гулявшая с собаками женщина
Еще два человека пострадали.
По его словам, один человек погиб – женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах – от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины.
Гладков выразил соболезнования родным и близким.
По предварительным данным, два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, - написал губернатор в своем официальном Телеграм-канале.
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В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 31 квартире 5 МКД, одном частном жилом домовладении и 4 учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели.
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В Белгородском районе в поселке Майский пострадали 6 частных жилых домовладений, одна надворная постройка и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении.
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На местах работают оперативные службы.
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