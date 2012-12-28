64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
В России
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35 минут назад
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стрела»
В сообщении на сайте регулятора говорится, что АО "Банк Стрела" специализировался на сомнительных переводах между Qiwi-банка, у которого лицензия была отозвана ранее, и другими участниками рынка.
По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе РФ.
Она специализировалась на переводах между "Киви банком" и иными участниками рынка. ЦБ оценивает эти операции как высокорисковые.
В конце февраля Банк России отозвал лицензию у "Киви банка". Как сообщил регулятор, он был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
Кроме того, ЦБ установил многочисленные случат открытия банком "Qiwi-кошельков" с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним.
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