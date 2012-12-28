ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стрела»

В сообщении на сайте регулятора говорится, что АО "Банк Стрела" специализировался на сомнительных переводах между Qiwi-банка, у которого лицензия была отозвана ранее, и другими участниками рынка.