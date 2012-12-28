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В России
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сегодня, 12:10
В Росрыболовстве заявили о росте вылова рыбы в РФ на 9%
Рост общероссийского вылова обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока – объем добычи в этом бассейне превысил 1 млн тонн (+8,4% к 2023 году). Хорошие показатели на промысле минтая (+7%), камбал (+5%), сельди (+38%).
Уточняется, что на Дальнем Востока выловили на 9,5% больше минтая, на четыре — трески, на 15 — камбалы и на 62 — сельди. Всего — 864 тысячи тонн, на 15% больше, чем в январе-феврале 2023-го. В Северном бассейне прибавка — шесть процентов, 84 тысячи тонн. Мойвы — плюс 61%, крабов — 65, камбалы — больше в 2,8 раза. В Азово-Черноморском бассейне — 8,8 тысячи тонн, прирост — 21%, несмотря на непростую обстановку в регионе, - передает РИА Новости.
Особое внимание уделили "социальным" видам рыбы — минтаю и сельди. К 19 марта добыли 830 (плюс семь процентов) и 124 (плюс 38) тысячи тонн соответственно. Однако поля тяжелого льда в Охотском море осложняют промысел, особенно сельди.
В целом отраслевые эксперты соглашаются с официальной статистикой.
Однако некоторые специалисты считают, что рано делать выводы: плановые показатели устанавливают на год. Итоговый результат достаточно стабильный — порядка пяти миллионов тонн.
Что касается розничных цен на рыбу, аналитики сходятся во мнении, что тут административные факторы важнее природных. Так, топливо — это порядка 50% издержек, повышение здесь влияет сильнее всего. Конечно, если лососевых станет меньше, они подорожают, но массовые виды, такие как сиг, минтай и треска, останутся в рамках инфляции, если поставщикам не добавят расходов.
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