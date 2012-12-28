Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту

В проекте обращается внимание на ускорение разработок и распространения ИИ и подчеркивается "неотложность достижения глобального консенсуса по безопасным, надежным и заслуживающим доверия системам искусственного интеллекта".