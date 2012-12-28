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В мире
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сегодня, 11:33
Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту
В проекте обращается внимание на ускорение разработок и распространения ИИ и подчеркивается "неотложность достижения глобального консенсуса по безопасным, надежным и заслуживающим доверия системам искусственного интеллекта".
Это первая резолюция в области ИИ.
Документ был предложен США, соавторами выступили 120 стран.
"Новаторская резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем ИИ, систем, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы", — заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, страны мира "решили управлять ИИ и не допустить, чтобы он управлял людьми".
В документе содержится призыв расширять участие развивающихся стран в цифровом преобразовании; внедрять меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечения защиты персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости, надежности работы ИИ; содействовать тому, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека, - передает РБК.
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