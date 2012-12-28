64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
В России
65
сегодня, 10:48
Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен повысить пошлины на зерно из РФ
Фон дер Ляйен после европейского саммита сообщила о подготовке предложения "о повышении пошлин на экспортируемые Россией и Белоруссией зерновые, семена масличных культур и продукты из них".
По ее словам, подобные меры "усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", - написала она в своем официальном Телеграм-канале.
"Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", - говорится в сообщении.
Ранее на пресс-конференции по итогам встречи в верхах глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила на саммите стран ЕС повысить пошлины на российское и белорусское зерно. По ее словам, подобная мера должна предотвратить "дестабилизацию европейского рынка", а также лишить Россию доходов от торговли с ЕС.
0
0
0
0
0
Комментарии