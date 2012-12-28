Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен повысить пошлины на зерно из РФ

Фон дер Ляйен после европейского саммита сообщила о подготовке предложения "о повышении пошлин на экспортируемые Россией и Белоруссией зерновые, семена масличных культур и продукты из них".