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сегодня, 09:59

В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны совместно с Белоруссией

Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом "Гомсельмаш".

Тамбовская область совместно с Белоруссией запустила производство беспилотных комбайнов, инвестиции в импортозамещающий проект сельхозмашиностроения составят около 5 миллиардов рублей, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инвестиционный проект реализуется на базе предприятия "Титан" совместно с белорусским заводом "Гомсельмаш".

Отмечается, что проект увеличит годовой объем основного производства до 600 единиц техники и позволит создать 200 рабочих мест. Общие инвестиции составят около 5 млрд рублей. Срок реализации проекта - 5 лет, - говорится в Телеграм-канале правительства региона.

Зерноуборочные комбайны "Титан GS-10 PRO" ориентированы на потребности хозяйств со значительными объемами уборки зерновых.

С помощью инновационной системы оптимизирован расход топлива и внедрена система мониторинга, благодаря которой улучшены логистические цепочки.

Выпускаемые комбайны будут оснащены предустановленной системой параллельного вождения, которая позволяет обеспечить ровный проход по полю, избегая пропусков и перекрытий.

Реализация проекта позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства.

На территории данной промышленной площадки также будет создан агропромышленный кластер. Здесь планируется также наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентной базы и запасных частей для сельскохозяйственной техники, - сообщает администрация Тамбовской области.

Организация производства комбайнов является результатом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко во время визита в Минск в прошлом году делегации правительства Тамбовской области под руководством главы региона Максима Егорова.
экономика
комбайны
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