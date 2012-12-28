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В России
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сегодня, 09:59
В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны совместно с Белоруссией
Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом "Гомсельмаш".
Инвестиционный проект реализуется на базе предприятия "Титан" совместно с белорусским заводом "Гомсельмаш".
Отмечается, что проект увеличит годовой объем основного производства до 600 единиц техники и позволит создать 200 рабочих мест. Общие инвестиции составят около 5 млрд рублей. Срок реализации проекта - 5 лет, - говорится в Телеграм-канале правительства региона.
Зерноуборочные комбайны "Титан GS-10 PRO" ориентированы на потребности хозяйств со значительными объемами уборки зерновых.
С помощью инновационной системы оптимизирован расход топлива и внедрена система мониторинга, благодаря которой улучшены логистические цепочки.
Выпускаемые комбайны будут оснащены предустановленной системой параллельного вождения, которая позволяет обеспечить ровный проход по полю, избегая пропусков и перекрытий.
Реализация проекта позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства.
На территории данной промышленной площадки также будет создан агропромышленный кластер. Здесь планируется также наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентной базы и запасных частей для сельскохозяйственной техники, - сообщает администрация Тамбовской области.
Организация производства комбайнов является результатом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко во время визита в Минск в прошлом году делегации правительства Тамбовской области под руководством главы региона Максима Егорова.
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