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В России
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сегодня, 18:17
Для блогеров могут ввести отдельное наказание в УК и КоАП
В КоАП и Уголовный кодекс (УК) планируют ввести отдельное наказание для блогеров, коучей и инфоцыган, узнали «Известия». Речь об оказании ими информационно-консультативных услуг с нарушением законодательства.
Исходя из документа, в КоАП планируют добавить новую статью «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации».
Как пояснили «Известиям» в рабочей группе, введение ответственности по этой статье предусматривается для блогеров, продающих разные информационные продукты без соответствующей аккредитации, которую также планируют ввести законодатели. Ее необходимо будет получить в специально созданной для этих целей саморегулируемой организации.«Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным, что он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность», — пояснила «Известиям» один из организаторов мероприятия Яна Лантратова.
Эксперты инициативу поддерживают, при этом они считают, что прежде чем вводить для участников отрасли серьезное наказание необходимо провести широкое обсуждение мер с профессиональным сообществом.
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