В Липецкой области автомобиль «Ауди» провалился под лёд: водитель взыскал с дорожников 164 326 рублей
Полицейские начали проверку по актам вандализма в Ельце: разбит интерактивный стенд за 600 000 рублей
В мире
6
9 минут назад
Центробанк Турции поднял учетную ставку до рекордных 50%
Центробанк Турции по итогам заседания совета по монетарной политике повысил учетную ставку на 500 базисных пунктов – с 45% до 50%.
"Тенденция месячной инфляции в феврале оказалась выше ожиданий… Инфляция в сфере услуг, инфляционные ожидания, геополитические риски и рост цен на продукты питания поддерживают инфляционное давление",— говорится в сообщении турецкого ЦБ.
Регулятор уточнил, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до момента, пока не будет достигнуто значительное и стабильное снижение инфляционного тренда. В случае ухудшения прогнозов меры будут усилены.
В январе ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 42,5% до 45% годовых — максимального уровня с 2003 года, когда она достигла 44%. На заседании в феврале регулятор впервые за восемь месяцев сохранил ставку на прежнем уровне.
Турецкий ЦБ начал цикл повышения ключевой ставки в июне 2023 года. В феврале текущего года инфляция в стране ускорилась до 67,1%. По прогнозу, к концу года она составит 36%, по итогам 2025 года — 14%.
0
0
0
0
0
Комментарии