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В мире
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43 минуты назад
Власти Литвы возобновили прием грузовиков из Калининградской области
Литовская сторона начала принимать грузовые автомобили из Калининградской области. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.
"Литва начала брать грузовики из Калининградской области! Литовская сторона приняла первый грузовой автомобиль в 11.45 по местному времени (12.45 мск). За полтора часа они приняли шесть большегрузов из Калининградской области. В очереди —140 грузовиков", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на 21 марта не приняла ни одного грузовика из РФ.
Власти Литвы с 23:00 мск 20 марта без объяснения причин прекратили пропуск грузовиков из России. 21 марта пропуск фур возобновили.
"За полтора часа принято шесть большегрузов из Калининградской области. В очереди — 140 грузовиков", — сообщили в ФТС.
Калининградская таможня ранее информировала, что на границе с Литвой скопилось 165 фур: 140 перед пунктом пропуска и 25 - на нейтральной полосе, уже оформленные российскими таможенниками. Накануне за день литовская таможня оформила 28 грузовиков.
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