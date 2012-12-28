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В России
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сегодня, 14:58
Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным пройдет 23 марта
Церемония состоится в Москве с 11:00 до 14:00 мск по адресу: улица маршала Тимошенко, 25, ЦКБ при президенте России.
О смерти 52-летнего Уткина стало известно 19 марта.
Предварительная причина смерти Уткина — тромбоэмболия легочной артерии, у него оторвался тромб.
21 марта память комментатора почтят минутой молчания на товарищеском матче между сборными России и Сербии.
Уткин в разные годы работал на НТВ и "НТВ-Плюс", "Матч ТВ" и Eurosport. С 2017 года владел клубом "Эгриси".
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