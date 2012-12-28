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В России
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сегодня, 14:19
Российские ретейлеры призвали правительство снизить порог беспошлинной торговли
Норматив для ввоза иностранных товаров в настоящее время составляет одну тысячу евро.
В марте 2022 года в России временно повысили порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных онлайн-магазинах, в пять раз — до €1 тыс. Власти это сделали для того, чтобы избежать дефицита товаров первой необходимости в период санкций.
Норматив для ввоза иностранных товаров в настоящее время составляет одну тысячу евро. Он был повышен два года назад с 200 евро для того, чтобы избежать дефицита импортных товаров первой необходимости на фоне антироссийских санкций Запада. Представители торговых сетей считают, что эта мера уже дала свои результаты и теперь рынок достаточно насыщен иностранными товарами.
По мнению АКОРТ, рынок адаптировался к введенным ограничениям, также удалось наладить поставки по параллельному импорту.
"Просим поддержать просьбу АКОРТ о возвращении действия беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 200 евро с 1 апреля 2024 года", — говорится в письме организации в адрес вице-премьера Алексея Оверчука. Ретейлеры отметили также, что продление действия повышенного порога фактически будет стимулировать зарубежных производителей.
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