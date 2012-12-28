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В России
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сегодня, 13:33
Глава белгородского Грайворона рекомендовал жителям уехать из-за обстрелов
Глава обстреливаемого ВСУ белгородского Грайворона рекомендовал жителям уехать.
По его словам, граждан готова принять Ярославская область. Бондарев пообещал, что власти помогут организовать отъезд.
"Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности", — подчеркнул глава белгородского города.
"С завтрашнего дня мы начинаем отправку 1200 наших детей в оздоровительные лагеря: 655 ребят поедут в Пензу, также туда отправятся 150 спортсменов, остальные дети отдохнут в Калуге и Тамбове. На сегодняшний день поступили предложения принять наших детей от губернаторов Тульской, Астраханской, Московской, Воронежской, Ярославской и Нижегородской областей, Республики Коми, ХМАО, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Дагестан, Ставропольского края и многих других", - сообщил накануне Бондарев.
21 марта Минобороны сообщало, что украинская армия выпустила по Белгородской области 10 снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.
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