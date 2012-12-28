Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На ярмарке вакансий помогут найти работу мечты
Общество
Начинается работа над проектом строительства моста с Боевого проезда на улицу Гагарина
Общество
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области автомобиль «Ауди» провалился под лёд: водитель взыскал с дорожников 164 326 рублей
Происшествия
Новый «Москвич» столкнулся с «БМВ» на улице Неделина
Происшествия
В Липецке вынесен приговор по делу вымогателей-сутенеров
Происшествия
В многоэтажке на улице Доватора горит чердак
Происшествия
Ремонт лопнувшей трубы на улице Меркулова завершен
Общество
Бывший следователь отправится в колонию за присвоение изъятой оргтехники
Происшествия
В Липецке надо снести 90 аварийных домов
Общество
Читать все
Начинается работа над проектом строительства моста с Боевого проезда на улицу Гагарина
Общество
В Липецке надо снести 90 аварийных домов
Общество
Полицейские начали проверку по актам вандализма в Ельце: разбит интерактивный стенд за 600 000 рублей
Происшествия
В Липецке вынесен приговор по делу вымогателей-сутенеров
Происшествия
Оскорбительный жест в адрес полицейского обошёлся 32-летней женщине в 10 000 рублей
Происшествия
На Ангарской нашли незаконную скупку металла
Общество
На проспекте 60-летия СССР «Лада Приора» врезалась в автобус: пострадали два человека
Происшествия
Липецкие спасатели вернули со льда на берег шагавших за раками второклассников
Происшествия
Горбатый мост у площади Революции перекроют наполовину в ночь на субботу
Общество
В Большом Самовце горел дом на двух хозяев
Происшествия
Читать все
В России
72
сегодня, 13:33

Глава белгородского Грайворона рекомендовал жителям уехать из-за обстрелов

Глава обстреливаемого ВСУ белгородского Грайворона рекомендовал жителям уехать.

Глава белгородского города Грайворона Геннадий Бондарев, регулярно подвергающегося обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рекомендовал местным жителям уехать на время, - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, граждан готова принять Ярославская область. Бондарев пообещал, что власти помогут организовать отъезд.

"Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности", — подчеркнул глава белгородского города.

"С завтрашнего дня мы начинаем отправку 1200 наших детей в оздоровительные лагеря: 655 ребят поедут в Пензу, также туда отправятся 150 спортсменов, остальные дети отдохнут в Калуге и Тамбове. На сегодняшний день поступили предложения принять наших детей от губернаторов Тульской, Астраханской, Московской, Воронежской, Ярославской и Нижегородской областей, Республики Коми, ХМАО, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Дагестан, Ставропольского края и многих других", - сообщил накануне Бондарев.

21 марта Минобороны сообщало, что украинская армия выпустила по Белгородской области 10 снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.
обстрелы
Белгород
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru