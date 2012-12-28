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В России
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сегодня, 12:48
В Амурской области возможен прорыв горной массы в руднике с застрявшими шахтерами
Прорыв горной массы может произойти в руднике с застрявшими шахтерами в Амурской области.
"Опасность в том, что может произойти повторный прорыв горной массы и воды в горной выработке шахты. Для этого определены мероприятия, которые смогут минерализировать опасность и обеспечить безопасность ведения работы спасателей", – уточнил он.
По его словам, уже определены места для установки водоупорных перемычек. Они позволят обеспечить безопасность работы спасателей.
Сотрудник МЧС отметил, средств для ликвидации аварии достаточно.
Подчеркивается, что поисково-спасательные работы проводятся в круглосуточном режиме, в сложных условиях. Чтобы не допустить повторный прорыв горной массы и воды в горную выработку шахты, горноспасатели продолжают возведение водоупорных перемычек, проводят постоянный мониторинг чаши карьера, осуществляют контроль уровня воды и подсчёт количества горной массы, которая накапливается в карьере. Все это позволяет обеспечивать безопасность работы спасателей.
Производится монтаж второго бурового станка. Кроме того, в ближайшее время будет доставлен станок подземного бурения, который позволит ещё больше ускорить производство работ и пройти в разные точки рудника для определения всех возможных мест нахождения людей.
В настоящее время продолжается бурение разведочной скважины с поверхности в горные выработки. Пройден 71 метр. Для оптимизации работ прорабатывается вопрос доставки из Кузбасса станка высокоточного бурения, - сообщает пресс-служба МЧС по Амурской области.
Разбор завалов и откачка воды для скорейшего доступа к пострадавшим проводится со всех возможных подступов. Все горноспасатели, привлечённые к ликвидации последствий ЧС, являются высокопрофессиональными специалистами и имеют большой опыт ликвидации подобных аварий.
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