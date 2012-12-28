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сегодня, 12:05

Биржевая цена золота обновила исторический рекорд после заседания ФРС США

Цены на золото подскочили до рекордного уровня из-за прогнозов по снижению ставок ФРС США в этом году.

По состоянию на 8:54 мск цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) составила $2206,7 за тройскую унцию. Она выросла на 2,12% и обновила исторический рекорд, - пишет "Ъ".

Прошлый рекорд биржевая стоимость золота побила 6 марта. Тогда цена апрельского фьючерса на Comex впервые превысила $2153 за тройскую унцию. Агентство Bloomberg отмечает, что интерес к золоту у трейдеров возник из-за спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США может перейти к снижению базовой ставки.

ФРС США опубликовала итоги заседания по базовой ставке вчера, 20 марта. В итоге регулятор решил сохранить ее в диапазоне 5,25–5,5% пятый раз подряд. Около половины членов комитета ФРС по открытым рынкам отметили, что ждут учетную ставку 4,5–4,75% к концу года.

Помимо этого, регулятор пересмотрел оценку состояния экономики, указав на значительный рост числа рабочих мест в США, что препятствует охлаждению рынка труда: спрос на работников все еще превышает предложение, отметил глава ФРС Джером Пауэлл. Оценка роста ВВП США на текущий год также была повышена наполовину — с 1,4% до 2,1%.
экономика
золото
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