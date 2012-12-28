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сегодня, 11:25

Здание «Белгород-Арены» повреждено после обстрела ВСУ

Здание самого масштабного культурно-спортивного сооружения Белгородской области — "Белгород-Арены" — повреждено при очередном обстреле региона.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадали пять человек. Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу №2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча – в Областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - говорится в официальном Телеграм-канале губернатора.

В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены больше 30 квартир в 6 МКД. В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи – есть угроза обрушения балкона. На месте работают аварийные службы.

Кроме того, было повреждено фасадное остекление в крупном здании "Белгород Арены", пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения.

"Центральный вход — практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря — их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке… Все мероприятия у нас отменены. Был только административный корпус. За 10 минут до моего приезда все это произошло", - рассказал РИА Новости директор стадиона Юрий Черников.

Он отметил, что всё будет отремонтировано. "Будем делать. Все сделаем для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно здесь соревноваться", - добавил Черников.

В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка 5 тысяч жителей. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая уже приступила к ликвидации последствий.

"Бригады белгородских электросетей оперативно восстановили электроснабжение: в 9.15 подали свет основной части потребителей, в 10.08 полностью завершили работу", - сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей.

В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – 4 частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку – обошлось без последствий.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее о перехвате десяти реактивных снарядов над Белгородской областью сообщило Минобороны, обстрел велся из чешской РСЗО RM-70 Vampire.

"Белгород-Арена" была открыта в 2021 году после шести лет строительства. Это домашняя арена для волейбольного клуба "Белогорье". Объект рассчитан на 10 тысяч зрителей.
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