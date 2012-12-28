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В России
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сегодня, 10:45
В Приамурье спасатели пробурили 53 метра скважины до застрявших горняков
Уточняется, что специалисты круглосуточно работают на руднике в Амурской области: были засыпаны грунтом места поступления горной массы; также вывезено еще 160 кубических метров грунта; при помощи буровой установки пройдено 53 метра; готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек; бурится разведочная скважина с поверхности в горные выработки. На место прибыла вторая буровая установка из Благовещенска, - сообщает МЧС Амурской области в официальном Телеграм-канале.
Отмечается, что психологи МЧС России оказывают необходимую помощь родным и близких заблокированных горняков. В зоне ЧС работают подвижной пункт управления и оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.
Ночью из Благовещенска прибыла еще одна буровая установка, которую задействуют для бурения второй разведочной скважины.
21 марта на руднике "Пионер" прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя Министра МЧС России Анатолия Супруновского.
На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.
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