Продюсер назвал причину ухода Валерия Леонтьева со сцены

Накануне 75-летия народного артиста России Валерия Леонтьева появилась информация, что он завершает свою творческую карьеру. Эту информацию подтвердил «Известиям» концертный директор. Борис Чигирев сказал, что певец больше не планирует выступать. Он уже давно не работает.

Но недавно Валерий Леонтьев выступил в Дубае. И хейтеры тут же написали: «У Леонтьева кончились деньги, поехал зарабатывать в Дубай».По мнению продюсера Сергея Лаврова, заработки вообще не про Валерия Леонтьева. Артист очень скромен в быту.«Ему максимум, что нужно, стейк мяса и книга. Больше ничего. Он мегаскромный», — сказал он о Леонтьеве.А решение завершить карьеру продюсер объясняет так.«Я считаю, что он ушел из шоубизнеса, потому что у него настолько высокая планка, что он не хочет участвовать в низкопробных шоу», — добавил Лавров.При этом шанс увидеть артиста продюсер оставляет.«Соскучится по сцене, может быть, на один концерт выйдет. Это будет большой эксклюзив. И я понимаю, что артист такого ранга должен стоить минимум, как сейчас стоят Киркоров и все остальные, — €100 тыс., 10 млн рублей. И желающие есть. Звонят и просят Леонтьева. Говорят: «Мы хотим показать статус нашего мероприятия», — резюмировал продюсер.