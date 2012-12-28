Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
29-летняя женщина попала под колеса машины на улице Московской
Происшествия
В Липецк пришел паводок — конкретно в торговые ряды у Октябрьского рынка
Общество
Мэр уедет, дороги останутся
Общество
Сегодня в Липецке: выяснилось, где в городе можно заработать 200 тысяч рублей
Общество
В Липецке четырёхлетний мальчик едва не утонул в бассейне — ребёнок попал в реанимацию
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
70 домов в Липецке и Ельце могут остаться без лифтов
Общество
В Липецком округе простились с погибшим в зоне СВО старшим лейтенантом
Общество
В Липецке у девочки-подростка удалили гигантскую кисту объёмом 7,5 литра
Здоровье
На улице Меркулова порвало 400-миллиметровый водопровод
Общество
Читать все
Упавшие с пятого этажа глыбы льда разбили стекла на первом этаже
Общество
Ремонт лопнувшей трубы на улице Меркулова завершен
Общество
На дороге в селе Никольском нашли подростка с травмами, похожими на последствия ДТП
Происшествия
57-летняя липчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
Происшествия
Хозяйка телефона простила похитителя в суде
Происшествия
Без осадков и до +7 – погода в Липецкой области почти не меняется
Погода в Липецке
Дистанционное обучение в Липецке продолжается всего в двух классах
Общество
На ярмарке вакансий помогут найти работу мечты
Общество
В многоэтажке на улице Доватора горит чердак
Происшествия
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
24
29 минут назад

Продюсер назвал причину ухода Валерия Леонтьева со сцены

Накануне 75-летия народного артиста России Валерия Леонтьева появилась информация, что он завершает свою творческую карьеру. Эту информацию подтвердил «Известиям» концертный директор. Борис Чигирев сказал, что певец больше не планирует выступать. Он уже давно не работает. 

Но недавно Валерий Леонтьев выступил в Дубае. И хейтеры тут же написали: «У Леонтьева кончились деньги, поехал зарабатывать в Дубай».

По мнению продюсера Сергея Лаврова, заработки вообще не про Валерия Леонтьева. Артист очень скромен в быту.

«Ему максимум, что нужно, стейк мяса и книга. Больше ничего. Он мегаскромный», — сказал он о Леонтьеве.

А решение завершить карьеру продюсер объясняет так.

«Я считаю, что он ушел из шоубизнеса, потому что у него настолько высокая планка, что он не хочет участвовать в низкопробных шоу», — добавил Лавров.

При этом шанс увидеть артиста продюсер оставляет.

«Соскучится по сцене, может быть, на один концерт выйдет. Это будет большой эксклюзив. И я понимаю, что артист такого ранга должен стоить минимум, как сейчас стоят Киркоров и все остальные, — €100 тыс., 10 млн рублей. И желающие есть. Звонят и просят Леонтьева. Говорят: «Мы хотим показать статус нашего мероприятия», — резюмировал продюсер.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru