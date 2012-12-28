В России
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30 минут назад
Нотариусов обяжут проверять все сделки с наследством
Нотариусы должны будут проверять каждую сделку, касающуюся наследства. Такие поправки в законодательство поддержало правительство, выяснили «Известия».
Законопроект, как указано в пояснительной записке, направлен на усиление мер борьбы с мошенничеством. Такие поправки, как считают авторы, приведут к увеличению жилищного фонда в регионах и уменьшат очереди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также эта мера защитит интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты «Известиям» рассказали, что нередки случаи, когда родственники и не только выдают себя за наследников, чтобы получить имущество умершего человека.
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