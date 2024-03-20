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сегодня, 16:10

Эндокринолог считает средиземноморскую диету идеальной для мозга

Эндокринолог считает, что средиземноморская диета считается одним из здоровых и сбалансированных питательных рационов, способствующих долголетию и улучшению общего самочувствия.

Эндокринолог Наталья Лазуренко считает, что средиземноморская диета способна снижать риск развития болезни Альцгеймера, - пишет Lenta.ru со ссылкой на NEWS.ru.

По ее словам, средиземноморская диета, среди прочего, включает в себя рыбу и другие морепродукты, орехи и масла. Эти продукты содержат полезные жиры и клетчатку, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижают риск развития сахарного диабета и нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, - считает эксперт.

К тому же, продукты, входящие в состав диеты, помогают улучшить когнитивные функции и здоровый аппетит, - пояснила специалист.

Также она обратила внимание на то, что средиземноморская диета способствует долголетию и улучшению общего самочувствия. В то же время, чтобы снизить вес, одной этой диеты мало. Необходимо также заниматься спортом и регулярно проходить медицинские осмотры, - резюмировала врач.
здоровье
продукты
диета
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