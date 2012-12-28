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В России
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сегодня, 15:29
В Саратовской области сбиты беспилотники над Энгельсом
Беспилотники уничтожены над Энгельсом Саратовской области.
"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно", - написал глава региона рано утром 20 марта в своем Телеграм-канале.
Количество уничтоженных дронов не уточняется.
Позднее в Минобороны уточнили, что в Саратовской области ночью сбили четыре дрона.
Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.
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