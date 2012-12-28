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сегодня, 15:29

В Саратовской области сбиты беспилотники над Энгельсом

Беспилотники уничтожены над Энгельсом Саратовской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что беспилотники были уничтожены над Энгельсом.

"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно", - написал глава региона рано утром 20 марта в своем Телеграм-канале.

Количество уничтоженных дронов не уточняется.

Позднее в Минобороны уточнили, что в Саратовской области ночью сбили четыре дрона.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.
беспилотники
атака
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