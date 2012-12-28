НЛМК обновляет станочный парк собственного машиностроительного комплекса

Машиностроительный комплекс НЛМК пополнили два новых вертикально-фрезерных обрабатывающих центра с числовым программным управлением. Они изготавливают детали для агрегатов прокатного производства: корпуса подшипников, буксы, призматические ножи и многое другое.

Новые станки способны обрабатывать детали с высокоточной точностью (до 0.02 мм) и имеют производительность в 1,5 раза выше, чем существующее универсальное оборудование. Они выполняют широкий спектр операций по обработке деталей, способны вести фрезеровку, сверление, расточку и нарезку резьбы. Оператору достаточно загрузить программу и установить заготовку.







Обновление и модернизация станочного парка — ключевое условие устойчивого функционирования и развития машиностроительного комплекса НЛМК. Современные роботизированные центры с числовым программным управлением обеспечивают высокую производительность, сложность и качество операций по металлообработке деталей для металлургических агрегатов компании.



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