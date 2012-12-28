СК сообщил о задержании подозреваемого по делам 10-летней давности о сексуальном насилии
В России
62
сегодня, 14:41
В Белгородской области 1 человек погиб и еще двое пострадали в результате атаки ВСУ
Мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.
⠀
По предварительной информации, один человек погиб - мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. В результате обстрела два человека пострадали: у девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины – осколочные ранения правой верхней конечности. Бригадами скорой раненые доставлены в детскую областную клиническую больницу и городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
⠀
В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали несколько квартир в 12 МКД (выбиты окна, повреждены балконы) и 16 автомобилей. Есть разрушения и на территории трех образовательных объектов – 2 детских садах и школе. Пострадавших нет: в этих учреждениях сейчас перераспределяются дежурные группы по другим детским садам города, поэтому детей и воспитателей в учреждениях не было. Также как и не было никого, кроме охраны, в школе в связи с решением Оперативного штаба о каникулах для школьников с сегодняшнего дня.
⠀
В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Разумное различные повреждения получили 7 частных домовладений и два автомобиля.
Ранее 20 марта в регионе была запущена сирена ракетной опасности.
0
0
0
0
0
Комментарии