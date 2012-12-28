Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
29-летняя женщина попала под колеса машины на улице Московской
Происшествия
В Липецк пришел паводок — конкретно в торговые ряды у Октябрьского рынка
Общество
Мэр уедет, дороги останутся
Общество
Сегодня в Липецке: выяснилось, где в городе можно заработать 200 тысяч рублей
Общество
Главная аллея парка Победы лишится 89 елей
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке четырёхлетний мальчик едва не утонул в бассейне — ребёнок попал в реанимацию
Происшествия
70 домов в Липецке и Ельце могут остаться без лифтов
Общество
В Липецком округе простились с погибшим в зоне СВО старшим лейтенантом
Общество
На улице Меркулова порвало 400-миллиметровый водопровод
Общество
Читать все
Упавшие с пятого этажа глыбы льда разбили стекла на первом этаже
Общество
На покупку квартир всем липецким очередникам нужны 18 миллиардов рублей
Общество
На дороге в селе Никольском нашли подростка с травмами, похожими на последствия ДТП
Происшествия
Ремонт лопнувшей трубы на улице Меркулова завершен
Общество
СК сообщил о задержании подозреваемого по делам 10-летней давности о сексуальном насилии
Происшествия
Без осадков и до +7 – погода в Липецкой области почти не меняется
Погода в Липецке
Хозяйка телефона простила похитителя в суде
Происшествия
Дистанционное обучение в Липецке продолжается всего в двух классах
Общество
Липчане направили на страхование более 6 миллиардов рублей
Экономика
В Липецком округе простились с погибшим в зоне СВО старшим лейтенантом
Общество
Читать все
В России
62
сегодня, 14:41

В Белгородской области 1 человек погиб и еще двое пострадали в результате атаки ВСУ

Мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

По предварительной информации, один человек погиб - мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. В результате обстрела два человека пострадали: у девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины – осколочные ранения правой верхней конечности. Бригадами скорой раненые доставлены в детскую областную клиническую больницу и городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали несколько квартир в 12 МКД (выбиты окна, повреждены балконы) и 16 автомобилей. Есть разрушения и на территории трех образовательных объектов – 2 детских садах и школе. Пострадавших нет: в этих учреждениях сейчас перераспределяются дежурные группы по другим детским садам города, поэтому детей и воспитателей в учреждениях не было. Также как и не было никого, кроме охраны, в школе в связи с решением Оперативного штаба о каникулах для школьников с сегодняшнего дня.

В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Разумное различные повреждения получили 7 частных домовладений и два автомобиля.

Ранее 20 марта в регионе была запущена сирена ракетной опасности.
обстрел
Белгород
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru