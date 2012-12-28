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В России
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сегодня, 18:35
На Сызранском НПЗ вспыхнул пожар после атаки дрона
Пожарные ликвидировали открытое горение на АО "Сызранский НПЗ", где в результате атаки беспилотника в субботу произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.
"По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09:03 на месте пожара объявлена локализация открытого горения на площади 500 кв. м, в 13:25 объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на МЧС региона.
По данным пресс-службы, продолжаются мероприятия по полной ликвидации пожара.
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