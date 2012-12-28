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В России
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сегодня, 18:09
Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России
«В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google», — сказала она РБК. Ащеулова со ссылкой на письма правообладателей уточнила, что с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как Power BI, Dynamics CRM и др. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — сказала представитель российского разработчика.
В рамках 12-го пакета санкций против России, принятого 19 декабря 2023 года, Евросоюз ограничил поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики. Microsoft остановила продажи новых продуктов в России в 2022 году в связи с началом специальной военной операции на Украине. 30 сентября прошлого года компания перестала продлевать лицензии на свое ПО, поскольку не могла принимать платежи на российские счета.
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