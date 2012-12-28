Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Видео тройной аварии с участием «убийцы «Мазд»
Происшествия
Выходные в Липецке: Масленница. Музыкальный Колобок и бесплатное кино
Общество
Липецкая вечЁрка: первый день выборов, утренняя тревога и как обобрать бюджет на 18 миллионов
Общество
В первый день явка на выборах составила почти 40%, сегодня проголосовал губернатор
Общество
«Тот самый Липецк»: город дворцов и висячих мостов
А знаете ли вы
Липчанин решил купить орден и прогорел
Происшествия
В Липецке спасатели эвакуировали со льда рыбака с инсультом
Происшествия
Троих щенков из ямы в Северном Руднике достали липецкие спасатели
Общество
Завтра в Липецкой области туман и до +7
Погода в Липецке
Читать все
Видео тройной аварии с участием «убийцы «Мазд»
Происшествия
В первый день явка на выборах составила почти 40%, сегодня проголосовал губернатор
Общество
Липецкая вечЁрка: первый день выборов, утренняя тревога и как обобрать бюджет на 18 миллионов
Общество
Троих щенков из ямы в Северном Руднике достали липецкие спасатели
Общество
«Тот самый Липецк»: город дворцов и висячих мостов
А знаете ли вы
Липчанин решил купить орден и прогорел
Происшествия
Выходные в Липецке: Масленница. Музыкальный Колобок и бесплатное кино
Общество
Завтра в Липецкой области туман и до +7
Погода в Липецке
В Липецке спасатели эвакуировали со льда рыбака с инсультом
Происшествия
Читать все
В России
49
сегодня, 18:09

Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

Американская компания Microsoft отправила российским компаниям письмо о том, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Источник на IT-рынке также сообщил РБКо получении такого письма своим заказчиком.

«В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google», — сказала она РБК. Ащеулова со ссылкой на письма правообладателей уточнила, что с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как Power BI, Dynamics CRM и др. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — сказала представитель российского разработчика.

В рамках 12-го пакета санкций против России, принятого 19 декабря 2023 года, Евросоюз ограничил поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики. Microsoft остановила продажи новых продуктов в России в 2022 году в связи с началом специальной военной операции на Украине. 30 сентября прошлого года компания перестала продлевать лицензии на свое ПО, поскольку не могла принимать платежи на российские счета.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru