Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Игорь Артамонов сообщил о награждении взрывотехников и спасателей, обезвредивших остатки БПЛА
В России
1
3 минуты назад
Власти профинансируют переезд работников на предприятия приоритетных отраслей
В пресс-службе ведомства рассказали «Известиям», что проект постановления правительства о расширении программы трудовой мобильности подготовлен по решениям, принятым в сентябре прошлого года на расширенном заседании Президиума Госсовета. Сейчас господдержка оказывается работодателям ОПК, а также предприятиям новых регионов. Согласно инициативе, субсидии смогут получать предприятия приоритетных для экономики региона отраслей.
Размер господдержки составляет 12 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Это порядка 300 тыс. рублей на каждого привлеченного работника, отметили в Минтруде.
Компенсация затрат компаний предусмотрена также на привлечение кадров из других регионов и за трудоустройство специалистов, переезжающих внутри субъекта, если муниципалитеты не граничат и расстояние между ними более 50 км.
0
0
0
0
0
Комментарии