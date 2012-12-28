Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Игорь Артамонов сообщил о награждении взрывотехников и спасателей, обезвредивших остатки БПЛА
В России
27
сегодня, 16:08
Кабмин РФ предложил налоговые поправки для снижения нагрузки на россиян и бизнес
В правительстве РФ предложили внести поправки в Налоговый кодекс для сокращения нагрузки на граждан и бизнес.
"Продолжаем сокращать для граждан и бизнеса регуляторную и административную нагрузку. Прежде всего для многодетных семей", - сказал председатель правительства. По его словам, "теперь родителям не надо будет подавать заявления на предоставление им льгот по имущественным налогам, они станут получать их автоматически". "Такой беззаявительный порядок обеспечит централизованную передачу в Федеральную налоговую службу необходимых сведений", - уточнил Мишустин.
Он обратил внимание на то, что также гражданам "можно будет уменьшить выплаты налога на проценты по так называемым длинным банковским вкладам, которые были открыты более чем на год". "Необлагаемый лимит по таким доходам станет учитываться за каждый год, а не только в конце срока, как это было ранее", - пояснил премьер-министр.
В проекте закона есть и предложения, направленные на поддержку бизнеса. "Предприятиям не нужно будет подавать "нулевую" упрощенную отчетность, если деятельность не велась", - назвал одно из положений законопроекта глава кабмина.
По его словам, "предусмотрено также и дальнейшее расширение круга компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, чтобы застраховать себя от дополнительных проверок, от риска ошибок и дополнительных начислений". "Снизится и планка годовой суммы налогов, с которой организации смогут воспользоваться таким порядком, - со 100 до 80 млн рублей и до 800 млн по годовому обороту и стоимости активов", - отметил председатель правительства.
Он рассчитывает, что "эти и другие меры подготовленного законопроекта поддержат граждан и предприятия".
0
0
0
0
0
Комментарии