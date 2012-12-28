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В России
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47 минут назад
Спасшего сестру школьника в Белгороде представят к награде
Девятилетний мальчик в Белгородской области закрыл собой 9-месячную сестру и спас ей жизнь.
Ведомство установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.
Белгородская область председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил профильным подразделениям Следственного комитета России представить мальчика, спасшего сестру, к ведомственной награде.
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