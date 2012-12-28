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В России
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47 минут назад

Спасшего сестру школьника в Белгороде представят к награде

Девятилетний мальчик в Белгородской области закрыл собой 9-месячную сестру и спас ей жизнь.

При обстреле территории Белгородской области со стороны ВСУ 9-летний мальчик из села Беловского прикрыл собой девятимесячную сестру. Благодаря героическому поступку школьника удалось избежать трагических последствий. Оба ребенка получили ранения и находятся в медицинском учреждении в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, - пишет Следственный комитет РФ.

Ведомство установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Белгородская область председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил профильным подразделениям Следственного комитета России представить мальчика, спасшего сестру, к ведомственной награде.
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