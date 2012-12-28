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В России
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сегодня, 14:14
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В Москве против вылившей краску в урну с бюллетенями девушки возбуждено дело
По статье о воспрепятствовании голосованию грозит до пяти лет лишения свободы. Аналогичный инцидент произошел в Воронежской области, а в Ростове и Карачаево-Черкесии в урны вылили чернила.
По данным следствия, 15 марта 2024 года женщина, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.
По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в Марьино. Девушка прошла в здание с банкой зеленки и вылила ее в урну, «выкрикивая проукраинский лозунг», - пишет канал.
В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу.
Утром 15 марта аналогичные случаи произошли в Борисоглебске в Воронежской области. Как пишет «Блокнот Борисоглебск», зеленкой залили урны в Юго-Восточном и Северном микрорайонах города. В борисоглебской ТИК сообщили, что члены участковой комиссии заклеили прорези ящиков и установили другие урны, голосование продолжилось. Позднее они проверят, можно ли считать окрашенные бюллетени действительными.
Помимо того, рассказал зампред Центризбиркома Николай Булаев, в Ростове и Карачаево-Черкесии в урны для бюллетеней вылили чернила; по утверждению Булаева, людям за это обещали вознаграждение. Он попросил усилить охрану на участках, - передает РБК.
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