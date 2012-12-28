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В Москве против вылившей краску в урну с бюллетенями девушки возбуждено дело

По статье о воспрепятствовании голосованию грозит до пяти лет лишения свободы. Аналогичный инцидент произошел в Воронежской области, а в Ростове и Карачаево-Черкесии в урны вылили чернила.

В Москве возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий по ст. 141 УК РФ, - сообщает Столичный СК. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

По данным следствия, 15 марта 2024 года женщина, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в Марьино. Девушка прошла в здание с банкой зеленки и вылила ее в урну, «выкрикивая проукраинский лозунг», - пишет канал.

В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу.

Утром 15 марта аналогичные случаи произошли в Борисоглебске в Воронежской области. Как пишет «Блокнот Борисоглебск», зеленкой залили урны в Юго-Восточном и Северном микрорайонах города. В борисоглебской ТИК сообщили, что члены участковой комиссии заклеили прорези ящиков и установили другие урны, голосование продолжилось. Позднее они проверят, можно ли считать окрашенные бюллетени действительными.

Помимо того, рассказал зампред Центризбиркома Николай Булаев, в Ростове и Карачаево-Черкесии в урны для бюллетеней вылили чернила; по утверждению Булаева, людям за это обещали вознаграждение. Он попросил усилить охрану на участках, - передает РБК.
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Комментарии (1)

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Гость
25 минут назад
Сегодня вылили краску в урну, завтра им скажут - и отнесут свёрточек в какое- нибудь местечко. Готовые террористки. Глупые и опасные.
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