В Москве против вылившей краску в урну с бюллетенями девушки возбуждено дело

По статье о воспрепятствовании голосованию грозит до пяти лет лишения свободы. Аналогичный инцидент произошел в Воронежской области, а в Ростове и Карачаево-Черкесии в урны вылили чернила.