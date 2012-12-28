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В России
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57 минут назад

В 2023 году выручка онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы выросла на 45%

В 2023 году выручка онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы достигла 81 млрд рублей.

Оборот рынка онлайн-кинотеатров в России за прошедший год вырос на 45%, - следует из итогового отчета информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Если в 2022 году выручка видеосервисов составляла 55,8 млрд руб., то в 2023 году этот показатель вырос до 80,9 млрд рублей (данные включают классические каналы монетизации стримингов — подписку и рекламу), - передает РБК.

Тройка крупнейших платформ по доле рынка, как свидетельствуют данные TelecomDaily, не изменилась. Лидером остается принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск». Его доля в общем обороте рынка выросла с 26,9% в 2022 году до 35,6% в прошлом году. Второе место, несмотря на сокращение с 20,3 до 17%, удерживает «Иви». Замыкает тройку лидеров совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиа группы — Wink, выросший за год с 13 до 15,3%.

Ключевым драйвером рынка остается платная подписка: выручка онлайн-кинотеатров в этой категории доходов выросла с 50,2 млрд руб. в 2022 году до 75,6 млрд руб. в 2023-м. Лидерство здесь также за «Кинопоиском», на который приходится 34,9%, но на втором месте уже оказался Wink — 16,1%, тогда как на «Иви» приходится 15,7%.

Несмотря на то что совокупные доходы онлайн-кинотеатров от рекламы также выросли (с 5,6 млрд до 6,3 млрд руб.), в общей структуре рынка эта категория становится менее заметной, констатируют в TelecomDaily. Сейчас на нее приходится меньше 8% всего оборота рынка, хотя годом ранее это была одна десятая.

С 2022 года агентство TelecomDaily также дополнительно оценивает новое для онлайн-кинотеатров направление: речь идет о лицензировании контента и продаже прав на собственные проекты платформ — так называемые originals — другим игрокам отрасли, в том числе прямым конкурентам. Связано это с активным наращиванием производства из-за ухода голливудских студий и отзыва библиотек западными правообладателями.

За год сегмент «Лицензирование и партнерство» (здесь учтены поступления от партнерских интеграций, продажи контента и его выхода в традиционный кинопрокат на большом экране) вырос более чем на 30%: с 9,9 млрд до 14,2 млрд рублей.

Структура рынка лицензирования заметно отличается от рынка подписок. Лидером в этом сегменте выступает онлайн-кинотеатр Start (частично принадлежит «МегаФону»), на который приходится 30,6% общей выручки. Ранее представители этого сервиса неоднократно отмечали, что платформа исторически делает ставку именно на производство оригинального контента. Платформа сняла, в частности, сериалы «Медиатор», «Вампиры средней полосы», «Два холма» и «Содержанки». На втором месте с долей 26,9% — «Амедиатека». В России этому сервису принадлежат, в частности, права на сериалы американского канала HBO: «Игра престолов», «Дом дракона», «Эйфория» и т.д. Замыкает тройку лидеров «Кинопоиск» — 18,3%.

Рост как выручки, так и аудитории онлайн-кинотеатров подтверждают и опрошенные участники рынка. По данным отчета о финансовых и операционных показателях МТС, к концу четвертого квартала 2023 года количество подписчиков Kion (принадлежит МТС) составило 8,6 млн, рост год к году составляет 31%. Гендиректор платформы Алексей Иванов утверждает, что увеличивается время, которое зрители тратят на просмотр: динамика год к году — плюс 23%.

Клиенты стали проводить больше времени за просмотром сериалов и по данным Wink.

Среди основных факторов роста рынка — развитие экосистем, которым принадлежат большинство онлайн-кинотеатров, и повышение интереса к смотрению именно российского контента, - полагают эксперты.
онлайн-кинотеатры
реклама
экономика
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