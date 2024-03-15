Врач заявила о риске возникновения бессонницы при переизбытке белковой пищи на ужин

Рекомендуемое время последнего приема пищи — не позднее чем за 2-3 часа до сна. Более поздний прием может затруднить засыпание за счет активности пищеварения и выработки гормонов.