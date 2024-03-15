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сегодня, 12:50

Врач заявила о риске возникновения бессонницы при переизбытке белковой пищи на ужин

Рекомендуемое время последнего приема пищи — не позднее чем за 2-3 часа до сна. Более поздний прием может затруднить засыпание за счет активности пищеварения и выработки гормонов.

Эндокринолог Оксана Михалева заявила, что переизбыток белковой и жирной пищи на ужин может помешать нормально выспаться.

По ее словам, на ужин лучше не есть жареное мясо и фастфуд, так как эти продукты стимулируют работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), надолго нагружая его, что мешает хорошо выспаться. Помимо этого, такая еда может спровоцировать тошноту и ощущение тяжести в правом подреберье, - пишет "Газета.ru".

Кроме того вечером следует отказаться от шоколада, кофе и крепкого чая. Эти продукты и напитки возбуждают аденозиновые рецепторы в мозге и тем самым вызывают прилив ненужной перед сном бодрости, - отмечает специалист.

Также эндокринолог рекомендовала осуществлять последний прием пищи не позднее, чем за два-три часа до отхода ко сну, чтобы избежать активного ночного пищеварения и выработки необходимых для этого гормонов, например инсулина.
здоровье
продукты
бессонница
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