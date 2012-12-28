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В России
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58 минут назад
Артиллерия и авиация ударили по пытавшимся прорваться в Белгородскую область ВСУ
Российские военные совместно с пограничными органами ФСБ сорвали попытку прорыва в Белгородскую область киевских диверсантов, которые высадились на границе Украины и РФ. Сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь российскую границу 14 марта.
Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области. В этот раз диверсанты пытались зайти в районе приграничного населенного пункта Козинка.
Украинские военные высадились на двух вертолетах Ми-8 на расстоянии одного километра от границы с Россией. В составе диверсионной группы было 30 человек, в том числе иностранные наемники, - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
"Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов было осуществлено дистанционное минирование местности", - говорится в сообщении.
В ночь на 14 марта на территории РФ было сбито 14 украинских беспилотников, 11 из них уничтожили в небе над Белгородской областью, еще три — над Курской.
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