Артиллерия и авиация ударили по пытавшимся прорваться в Белгородскую область ВСУ

Российские военные совместно с пограничными органами ФСБ сорвали попытку прорыва в Белгородскую область киевских диверсантов, которые высадились на границе Украины и РФ. Сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь российскую границу 14 марта.