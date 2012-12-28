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сегодня, 11:25
Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы
Болгария впервые начнёт оформлять для граждан России шенгенские визы, это начнут делать с 1 апреля.
"С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге", — рассказали в диппредставительстве.
Уточняется, что туристы, получившие до 31 марта долговременные визы типа D, которые позволяют находиться на территории республики более 90 дней, смогут также совершить кратковременные поездки в другие страны Шенгена. В посольстве добавили, что выданные до той же даты визы типа C также действуют, однако они позволят въезжать только в Болгарию, на Кипр и в Румынию.
Совет ЕС 31 декабря 2023 года принял решение о введении "частичного Шенгена" по отношению к Болгарии. Так, начиная с 31 марта этого года для граждан Болгарии будут отменены проверки на внутренних воздушных и морских границах ЕС, однако проверки на сухопутных границах сохраняются.
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