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В России
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55 минут назад
В ЦБ РФ заявили о планах компаний роботизировать линии и ввести новое оборудование
Российские компании ожидают увеличения производительности труда на 3,2 процента в текущем году, согласно мартовскому докладу Банка России по экономикам регионов.
Этот оптимистический прогноз свидетельствует, что российский бизнес нашел способы повысить эффективность производственных процессов. Увеличение производительности труда является важным показателем экономического развития и помогает компаниям стать более конкурентоспособными на рынке, - передает РБК.
На фоне рекордной загрузки производственных мощностей компании планируют повышать производительность через оптимизацию бизнес-процессов, ввод нового оборудования и «расконсервацию» старого, а также увеличение среднего числа отработанных часов сотрудников, - следует из доклада ЦБ.
По итогам 2022 года (наиболее актуальные статистические данные на сегодняшний день) производительность труда в России снизилась на 3,6% после роста на 3,7% годом ранее. Росстат определяет динамику производительности труда как отношение изменения реального ВВП к изменению затрат на труд (то есть количества времени, отработанного всеми работниками в экономике). В 2023 году показатель должен был вырасти на 1,7%, а в 2024-м — на 1,6%, оценивало Минэкономразвития в сентябрьском макропрогнозе. Учитывая негативные демографические тренды и дефицит кадров, сегодня «критически важно кардинально повысить производительность труда», - говорил президент Владимир Путин в ходе недавнего послания Федеральному собранию.
Наибольший рост производительности труда в 2024 году ожидают компании, производящие инвестиционные товары (то есть машины, оборудование, стройматериалы), — на 4,2% (медиана), указано в докладе Банка России. В четвертом квартале 2023 года уровень загрузки производственных мощностей достиг исторического максимума (81%), что спровоцировало значительное увеличение инвестиций компаний в модернизацию и расширение производств, отмечается в материалах ЦБ. В производстве промежуточных товаров (сырье, материалы, комплектующие) производительность труда вырастет на 3,9%, в добыче полезных ископаемых — на 3,8%, ожидает бизнес.
Текущая удовлетворенность промышленных предприятий уровнем производительности труда находится на уровне 76% (в октябре 2023 года было 84%), - рассказал экономист Сергей Цухло, много лет занимающийся ежемесячными конъюнктурными опросами предприятий. Планы начала 2024 года по повышению производительности труда находятся вблизи исторических максимумов, - добавил он.
Банк России подчеркивает, что увеличение производительности труда способствует росту экономики в целом и повышению благосостояния граждан. Планируемый рост производительности в текущем году может стать дополнительным стимулом для развития российского бизнеса и привлечения инвестиций.
Таким образом, российский бизнес ожидает успешного года, с уверенностью идя к увеличению производительности труда и улучшению своих результатов.
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