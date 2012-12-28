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В России
33
55 минут назад

В ЦБ РФ заявили о планах компаний роботизировать линии и ввести новое оборудование

Российские компании ожидают увеличения производительности труда на 3,2 процента в текущем году, согласно мартовскому докладу Банка России по экономикам регионов.

В 2024 году российские компании ждут роста производительности труда на 3,2% (это медианное значение, то есть половина опрошенных фирм прогнозируют показатель выше указанного уровня, а другая половина — ниже), - сообщил Банк России в мартовском докладе по экономикам регионов со ссылкой на свой мониторинг предприятий. Почти 30% опрошенных компаний ожидают, что физический объем выпуска на одного работника (так в опросе была определена производительность труда) в этом году вырастет на величину от 6 до 15% и выше.

Этот оптимистический прогноз свидетельствует, что российский бизнес нашел способы повысить эффективность производственных процессов. Увеличение производительности труда является важным показателем экономического развития и помогает компаниям стать более конкурентоспособными на рынке, - передает РБК.

На фоне рекордной загрузки производственных мощностей компании планируют повышать производительность через оптимизацию бизнес-процессов, ввод нового оборудования и «расконсервацию» старого, а также увеличение среднего числа отработанных часов сотрудников, - следует из доклада ЦБ.

По итогам 2022 года (наиболее актуальные статистические данные на сегодняшний день) производительность труда в России снизилась на 3,6% после роста на 3,7% годом ранее. Росстат определяет динамику производительности труда как отношение изменения реального ВВП к изменению затрат на труд (то есть количества времени, отработанного всеми работниками в экономике). В 2023 году показатель должен был вырасти на 1,7%, а в 2024-м — на 1,6%, оценивало Минэкономразвития в сентябрьском макропрогнозе. Учитывая негативные демографические тренды и дефицит кадров, сегодня «критически важно кардинально повысить производительность труда», - говорил президент Владимир Путин в ходе недавнего послания Федеральному собранию.

Наибольший рост производительности труда в 2024 году ожидают компании, производящие инвестиционные товары (то есть машины, оборудование, стройматериалы), — на 4,2% (медиана), указано в докладе Банка России. В четвертом квартале 2023 года уровень загрузки производственных мощностей достиг исторического максимума (81%), что спровоцировало значительное увеличение инвестиций компаний в модернизацию и расширение производств, отмечается в материалах ЦБ. В производстве промежуточных товаров (сырье, материалы, комплектующие) производительность труда вырастет на 3,9%, в добыче полезных ископаемых — на 3,8%, ожидает бизнес.

Текущая удовлетворенность промышленных предприятий уровнем производительности труда находится на уровне 76% (в октябре 2023 года было 84%), - рассказал экономист Сергей Цухло, много лет занимающийся ежемесячными конъюнктурными опросами предприятий. Планы начала 2024 года по повышению производительности труда находятся вблизи исторических максимумов, - добавил он.

Банк России подчеркивает, что увеличение производительности труда способствует росту экономики в целом и повышению благосостояния граждан. Планируемый рост производительности в текущем году может стать дополнительным стимулом для развития российского бизнеса и привлечения инвестиций.

Таким образом, российский бизнес ожидает успешного года, с уверенностью идя к увеличению производительности труда и улучшению своих результатов.
экономика
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