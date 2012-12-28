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В России
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сегодня, 10:05
В Белгороде в результате обстрела ВСУ пострадали 2 человека
По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека.
По предварительным данным, в Белгороде пострадали 2 человека. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему, - написал губернатор в своем официальном Телеграм-канале.
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В городе Белгороде различные повреждения на данный момент выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона, имеется повреждение беговых дорожек, в здании самой школы незначительно повреждены 2 окна. Информация о количестве поврежденных машин уточняется.
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В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, 5 частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено 8 машин.
Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается, - уточнил Гладков.
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