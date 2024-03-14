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В России
26
30 минут назад

Доля предложения квартир с отделкой в новостройках РФ уменьшилась на 5%

За последние девять месяцев доля квартир с отделкой в новостройках России сократилась.

Доля предложения квартир с отделкой в российских новостройках уменьшилась за последние девять месяцев, - сообщили аналитики "Авито Недвижимости".

Сейчас доля квартир с отделкой составляет 58% от всех новостроек, доступных для покупки на платформе, — на 5% меньше, чем в июне 2023 года. Эксперты зафиксировали сокращение доли в 9 из 16 городах, принявших участие в исследовании.

Чаще всего объекты с отделкой можно встретить в Воронеже (82% от всех предложений), Екатеринбурге (80%) и Красноярске (79%). Реже всего — в Волгограде (36%), Ростове-на-Дону (38%) и Омске (44%).

"Девелоперы отказываются от отделки или упрощают ее до предчистовой, чтобы снизить конечную стоимость объектов и ускорить ввод зданий в эксплуатацию", — заявил руководитель направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев. Застройщики вынуждены прибегать к таким мерам, чтобы сохранить доступность жилья в условиях подорожания стройматериалов и дефицита кадров в строительной отрасли, - пишет Lenta.ru.
экономика
новостройки
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