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В России
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сегодня, 15:47

В Минобороны сообщили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино.

Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства.

По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино.

"В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения", — сообщает оборонное ведомство в своем официальном Телеграм-канале.

Помимо этого, Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и ВС России не позволили диверсантам прорваться в Курскую область в районе поселка Теткино.

Российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях.

Так, 12 марта украинские боевики после интенсивных обстрелов гражданских объектов попытались проникнуть в приграничные районы при поддержке танков и боевых бронированных машин. Они предприняли попытку атаковать одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня российские военные отбили еще четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся устроить прорыв в районе Теткино.
ВСУ
атака
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